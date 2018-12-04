Петербург третий раз завоевал звание «самого культурного» города в мире

Санкт-Петербург третий год подряд победил в номинации «Лидирующее культурное направление в мире» (World's Leading Cultural City Destination) международной премии World Travel Awards (WTA), говорится на официальном сайте WTA.

Церемония вручения премии, присуждаемой в сфере туризма, прошла в Лиссабоне (Португалия) 1 декабря. Петербург третий раз стал «самым культурным» городом в мире, опередив Лондон, Рим, Венецию, Париж, Нью-Йорк и другие.

На мероприятии российский город представлял генеральный директор конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин.

4 декабря стало известно, что эксперты британской компании аналитических исследований Euromonitor International назвали Гонконг самым популярным направлением среди туристов в текущем году. За последний год город посетили почти 30 млн человек. На втором месте оказалась столица Таиланда Бангкок с 23,6 млн туристов, третье место занял Лондон, который принял 20,7 млн человек.