Прямой эфир

Петербург третий раз завоевал звание «самого культурного» города в мире

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербург третий год подряд победил в номинации «Лидирующее культурное направление в мире» (World's Leading Cultural City Destination) международной премии World Travel Awards (WTA), говорится на официальном сайте WTA.

Путь в Тыгыдым: названы 10 лучших объектов этнотуризма в России
Минкультуры составило список мест для любителей традиций и быта разных народов

Церемония вручения премии, присуждаемой в сфере туризма, прошла в Лиссабоне (Португалия) 1 декабря. Петербург третий раз стал «самым культурным» городом в мире, опередив Лондон, Рим, Венецию, Париж, Нью-Йорк и другие.

На мероприятии российский город представлял генеральный директор конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин.

4 декабря стало известно, что эксперты британской компании аналитических исследований Euromonitor International назвали Гонконг самым популярным направлением среди туристов в текущем году. За последний год город посетили почти 30 млн человек. На втором месте оказалась столица Таиланда Бангкок с 23,6 млн туристов, третье место занял Лондон, который принял 20,7 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минкультуры назвало 10 лучших объектов этнотуризма в России
Карелию признали лучшим направлением для экологического туризма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017