Минкультуры назвало 10 лучших объектов этнотуризма в России

Лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны, определило Минкультуры. Список приводится в выпущенном сборнике «Лучшие практики этнографического туризма», с которым ознакомились «Известия».

В топ-10 лучших объектов для поездок вошли: казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), «Финно-угорский этнопарк» (Республика Коми), сельский парк «Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область).

Кроме того, в список попали этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область), этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область), этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), парк «Ватан» (Башкортостан) и парк «Малые Корелы» (Архангельская область).

Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали.

По экспертной оценке, которая приводится в сборнике, рынок этнотуризма оценивается в полмиллиона человек. Этнопарки популярны по всему миру, но из-за недостатка информации о них количество посетителей колоритных объектов пока более чем скромное, сказал «Известиям» советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Подробнее — в материале «Известий»:

Путь в Тыгыдым: названы 10 лучших объектов этнотуризма в России