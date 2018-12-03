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Медведев рассказал об увеличении внутреннего турпотока в России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Внутренний турпоток в России увеличился на 25% в текущем году. Такое заявление сделал глава правительства Дмитрий Медведев в понедельник, 3 декабря, на встрече с вице-премьерами.

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«Сезон был таким насыщенным, в целом, неплохим, он демонстрирует уверенный рост основных показателей. <…> В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — цитирует Медведева агентство «РИА Новости».

Такая тенденция свидетельствует о том, что значительное число граждан предпочитают отдыхать на территории России, подчеркнул премьер. При этом развитие транспортных связей с Крымом приводит к увеличению туристического потока: в этом году полуостров посетило около 6,3 млн человек.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, число туристов по итогам 2018 года внутри страны может превысить 60 млн. Она добавила, что средства, реализуемые в рамках Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года, являются одними из самых эффективных, так как на один рубль вложенных средств по ряду проектов поступает до шести рублей привлеченных инвестиций.

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