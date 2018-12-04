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Петербург возглавил список лучших культурных направлений мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Санкт-Петербург получил звание самого привлекательного культурного направления в мире World's Leading Cultural City Destination на престижной туристической премии World Travel Awards. Об этом рассказали организаторы конкурса.

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Петербург уже одерживал победу в данной номинации два года подряд в 2016 и 2017 годах. Среди прочего, он был признан лучшим европейским направлением для знакомства с культурным наследием страны и лучшей точкой в Европе для круиза, пишет «Газета.ру».

Церемония вручения премии прошла в португальском Лиссабоне 1 декабря. Северная столица России обошла Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк и другие культурные города мира. Статуэтку получил глава Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мацарин.

Эксперты считают, что туристов со всего мира привлекают невероятная природа, Эрмитаж, Петроградская крепость, Петергоф и дворцовые ансамбли, а также Русский музей. Только за 2018 год город на Неве посетило 8,5 млн туристов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

28 августа стало известно, что Петербург возглавил список самых популярных туристических российских городов. Рейтинг по итогам лета составил сервис бронирования жилья tvil.ru.

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