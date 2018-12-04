Путь в Тыгыдым: названы 10 лучших объектов этнотуризма в России

Лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны, определило Минкультуры. В их число вошли казачья станица, финно-угорский этнопарк и несколько музеев. Пока что этнотуризм в России не слишком популярен, отмечают в тревел-агентствах, но у этого направления большой потенциал.

Список мест приводится в выпущенном министерством сборнике «Лучшие практики этнографического туризма», с которым ознакомились «Известия». Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали. По экспертной оценке, которая приводится в сборнике, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек.

Справка «Известий» В топ-10 лучших лучших объектов для поездок вошли: 1. Казачья станица «Атамань» (Краснодарский край) 2. Парк-музей «Этномир» (Калужская область) 3. Финно-угорский Этнопарк (Республика Коми) 4. Сельский парк «Околица» (Томская область) 5. Этнопарк «Кочевник» (Московская область) 6. Этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область) 7. Этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область) 8. Этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи) 9. Парк «Ватан» (Башкортостан) 10. Парк «Малые Корелы» (Архангельская область) Скрытая часть

Примерно половину этнотуристских практик авторы сборника выделили как лучшие. В них работают аккредитованные экскурсоводы, есть гостиницы и пункты питания. Так, в деревне «Тыгыдым» размещены музеи, ремесленные мастерские, деревенское подворье с животными — от них веет стариной, хотя на самом деле появились они не так давно.

— Деревню, в которой можно погрузиться в атмосферу XIX века, мы с мужем создали сами в 2014 году, — рассказала «Известиям» основатель этнодеревни «Тыгыдым» Олеся Дегтярева. — Устали от городской суеты, арендовали землю и решили сделать очень уютное, душевное место. Мы переехали всей семьей с двумя детьми, прекратили юридическую практику, продали квартиры и вторую машину и на вырученные деньги построили дома — аналоги старинных, перевозили столетние амбары. Этим летом мы приняли 8 тыс. гостей.

Большинство объектов организованного этнотуризма находятся в Северо-Западном федеральном округе, в том числе деревня викингов (городище) «Кауп» в Калининградской области и саамская деревня «Самь-Сыйт» в Мурманской области. Меньше всего организованных этнообъектов на Северном-Кавказе — там специалисты отметили только Ингушский государственный музей краеведения.

Этнопарки популярны по всему миру, но из-за недостатка информации о них количество посетителей колоритных объектов пока более чем скромное, сказал «Известиям» советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. Но внутренний туризм в нашей стране уже третий год подряд демонстрирует рост — от 10% до 30%, в зависимости от региона. Как ранее заявляла вице-премьер Ольга Голодец, число туристов внутри страны в 2018 году может превысить 60 млн человек. На этом фоне создание пакетных этнотуров имеет огромный потенциал, считает Дмитрий Горин.

С ним согласна PR-менеджер OZON.travel Алина Шароня.

— В последнее время всё меньше россиян проводит отпуск пассивно. Заметно, что туристы готовятся к посещению новой страны или города, обращаются к информационным источникам по завершении поездки и не просто смотрят на красивые картины или архитектуру, но и стараются узнать, что за ними стоит. Так что этнотуры имеют большой потенциал, — добавила она.

Алина Шароня также отмечает, что этнотуры могли бы стать особенно полезными для детского отдыха. По ее мнению, групповые выезды с целью изучения народных обычаев и традиций — это отличная возможность для досуга выходного дня или в период каникул.

Этнографический туризм в России может быть одинаково интересен как россиянам (особенно жителям крупных городов), так и иностранцам, считает PR-директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Григорий Луговой.

— Дело в том, что разница жизни у жителей российских столиц и жителей небольших деревень и городов, особенно в национальных республиках, настолько велика, что первые вполне могут почувствовать себя за границей, не пересекая ее, — отметил он.

Ранее «Известия» рассказывали о лучших местах для экологического туризма в России. В тот рейтинг Минкультуры вошли Байкальский государственный заповедник (Республика Бурятия) и «Заповедное Прибайкалье» (Иркутская область), природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» (Красноярский край), а также национальный парк «Кенозерский» (Архангельская область). В них есть гостевые дома, кемпинги, палаточные лагеря и другие места для проживания. Организованы возможности для отдыха и экскурсий в зависимости от конкретного объекта — экотропы, пикниковые точки, этногородки, конные туры, сплавы, рыбалка, сноуборд и горные лыжи, бейсджампинг и другие.