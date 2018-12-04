Путь в Тыгыдым: названы 10 лучших объектов этнотуризма в России
Лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны, определило Минкультуры. В их число вошли казачья станица, финно-угорский этнопарк и несколько музеев. Пока что этнотуризм в России не слишком популярен, отмечают в тревел-агентствах, но у этого направления большой потенциал.
Список мест приводится в выпущенном министерством сборнике «Лучшие практики этнографического туризма», с которым ознакомились «Известия». Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали. По экспертной оценке, которая приводится в сборнике, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек.
Примерно половину этнотуристских практик авторы сборника выделили как лучшие. В них работают аккредитованные экскурсоводы, есть гостиницы и пункты питания. Так, в деревне «Тыгыдым» размещены музеи, ремесленные мастерские, деревенское подворье с животными — от них веет стариной, хотя на самом деле появились они не так давно.
— Деревню, в которой можно погрузиться в атмосферу XIX века, мы с мужем создали сами в 2014 году, — рассказала «Известиям» основатель этнодеревни «Тыгыдым» Олеся Дегтярева. — Устали от городской суеты, арендовали землю и решили сделать очень уютное, душевное место. Мы переехали всей семьей с двумя детьми, прекратили юридическую практику, продали квартиры и вторую машину и на вырученные деньги построили дома — аналоги старинных, перевозили столетние амбары. Этим летом мы приняли 8 тыс. гостей.
Большинство объектов организованного этнотуризма находятся в Северо-Западном федеральном округе, в том числе деревня викингов (городище) «Кауп» в Калининградской области и саамская деревня «Самь-Сыйт» в Мурманской области. Меньше всего организованных этнообъектов на Северном-Кавказе — там специалисты отметили только Ингушский государственный музей краеведения.
Этнопарки популярны по всему миру, но из-за недостатка информации о них количество посетителей колоритных объектов пока более чем скромное, сказал «Известиям» советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. Но внутренний туризм в нашей стране уже третий год подряд демонстрирует рост — от 10% до 30%, в зависимости от региона. Как ранее заявляла вице-премьер Ольга Голодец, число туристов внутри страны в 2018 году может превысить 60 млн человек. На этом фоне создание пакетных этнотуров имеет огромный потенциал, считает Дмитрий Горин.
С ним согласна PR-менеджер OZON.travel Алина Шароня.
— В последнее время всё меньше россиян проводит отпуск пассивно. Заметно, что туристы готовятся к посещению новой страны или города, обращаются к информационным источникам по завершении поездки и не просто смотрят на красивые картины или архитектуру, но и стараются узнать, что за ними стоит. Так что этнотуры имеют большой потенциал, — добавила она.
Алина Шароня также отмечает, что этнотуры могли бы стать особенно полезными для детского отдыха. По ее мнению, групповые выезды с целью изучения народных обычаев и традиций — это отличная возможность для досуга выходного дня или в период каникул.
Этнографический туризм в России может быть одинаково интересен как россиянам (особенно жителям крупных городов), так и иностранцам, считает PR-директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Григорий Луговой.
— Дело в том, что разница жизни у жителей российских столиц и жителей небольших деревень и городов, особенно в национальных республиках, настолько велика, что первые вполне могут почувствовать себя за границей, не пересекая ее, — отметил он.
Ранее «Известия» рассказывали о лучших местах для экологического туризма в России. В тот рейтинг Минкультуры вошли Байкальский государственный заповедник (Республика Бурятия) и «Заповедное Прибайкалье» (Иркутская область), природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» (Красноярский край), а также национальный парк «Кенозерский» (Архангельская область). В них есть гостевые дома, кемпинги, палаточные лагеря и другие места для проживания. Организованы возможности для отдыха и экскурсий в зависимости от конкретного объекта — экотропы, пикниковые точки, этногородки, конные туры, сплавы, рыбалка, сноуборд и горные лыжи, бейсджампинг и другие.