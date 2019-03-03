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Названы лучшие маршруты для путешествий по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Туристы выбрали самые интересные маршруты для путешествий по России. Согласно результатам голосования, проведенного в рамках премии Momondo Open World Award, лучшим направлением признан Санкт-Петербург. Рейтинг опубликован на сайте momondo.ru.

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На втором месте в списке оказалось озеро Байкал, на третьем — Сочи.

«Изящество европейской архитектуры и уютную городскую романтику — это в Санкт-Петербурге. Завораживающую и порой пугающую дикую красоту природы — на Байкале… веселый отдых летом и зимой, сперва на пляже, потом на лыжах — это всё о Сочи», — говорится в сообщении.

Четвертое и пятое место заняли Камчатка и Казань. В десятку лидеров также вошли Калининград, Карелия, Москва, Владивосток, Эльбрус и Краснодар. Уточняется, что в голосовании приняли участие 13,5 тыс. российских путешественников, передает «РИА Новости».

18 января сервис Maps.me составил рейтинг российских регионов, которые пользовались наибольшей популярностью среди иностранных туристов осенью 2018 года. В тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область, которые также были самыми востребованными в летнее время.

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