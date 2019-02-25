Составлен рейтинг самых здоровых стран

Агентство Bloomberg составило рейтинг из самых здоровых стран мира на основе демографических и экологических показателей и других факторов, которые влияют на общее состояние здоровья.

Первое место заняла Испания, которая имеет самую высокую ожидаемую продолжительность жизни среди стран Европейского союза. Ожидается, что она обгонит даже Японию по данному показателю к 2040 году.

Как пишет «Газета.ру», на рейтинг повлияла средиземноморская диета страны, которая включает оливковое масло и орехи и приводит к сокращению случаев серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, система здравоохранения страны была признана одной из лучших.

В пятерку лидеров также вошли Италия, Исландия, Япония и Швейцария. Десятку лидеров рейтинга закрывают Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Соединенные Штаты заняли только 35-ю строку. Россия в рейтинге расположилась на 95-м месте. Всего в списке представлены 169 стран.

21 февраля ученые Технического университета Мюнхена опубликовали исследование о том, что отложения поваренной соли (в науке хлорид натрия. — Ред.) в организме человека способствуют развитию аллергических иммунных реакций.