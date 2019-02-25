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Составлен рейтинг самых здоровых стран

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Фото: Global Look Press/Katja Kreder
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Агентство Bloomberg составило рейтинг из самых здоровых стран мира на основе демографических и экологических показателей и других факторов, которые влияют на общее состояние здоровья.

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Первое место заняла Испания, которая имеет самую высокую ожидаемую продолжительность жизни среди стран Европейского союза. Ожидается, что она обгонит даже Японию по данному показателю к 2040 году.

Как пишет «Газета.ру», на рейтинг повлияла средиземноморская диета страны, которая включает оливковое масло и орехи и приводит к сокращению случаев серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, система здравоохранения страны была признана одной из лучших.

В пятерку лидеров также вошли Италия, Исландия, Япония и Швейцария. Десятку лидеров рейтинга закрывают Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Соединенные Штаты заняли только 35-ю строку. Россия в рейтинге расположилась на 95-м месте. Всего в списке представлены 169 стран.

21 февраля ученые Технического университета Мюнхена опубликовали исследование о том, что отложения поваренной соли (в науке хлорид натрия. — Ред.) в организме человека способствуют развитию аллергических иммунных реакций.

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