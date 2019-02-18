Госжиринспекция: как чиновники хотят сделать россиян стройнее

В Роспотребнадзоре задумались о введении максимального размера талии для россиян. Ведомство изучает японский опыт по борьбе с ожирением, где государство внимательно следит за объемами своих граждан. В рамках программы по контролю за состоянием здоровья нации каждый японец старше 40 лет должен проходить ежегодный замер талии. Максимально допустимый показатель для мужчин составляет 90 см, для женщин — 80. Нужны ли подобные ограничения в России и какими способами другие страны стимулируют своих граждан вести здоровый образ жизни — в материале «Известий».

Чтобы как в Японии

Выбор на японскую стратегию пал неслучайно: именно эта страна лидирует по продолжительности жизни во всем мире. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве внимательно изучают опыт стран, которые заботятся о состоянии здоровья граждан, и связывают их долголетие с правильным питанием.

«Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 см), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (~80 см). В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см)», — пояснила Попова.

Жир В Японии граждан не штрафуют за избыточный вес, а лишь стимулируют избавляться от него Фото: Getty Images/recep-bg

Если при осмотре показатели оказались выше рекомендованных, гражданину предлагают пройти полуторагодичные курсы похудения. Также в законодательстве Японии предусмотрены штрафы для работодателей, которые недостаточно заботятся о здоровье своих сотрудников. Самих граждан в Японии не штрафуют за избыточный вес, а лишь стимулируют избавляться от него . С другой стороны, японцы с лишним весом могут сталкиваться с дискриминацией при приеме на работу. Зная о многомиллионных штрафах, далеко не каждый работодатель решится взять сотрудника, не вписывающегося в установленные рамки.

В Госдуме идею наказывать россиян рублем за лишний вес не поддержали . Об этом заявил член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, нельзя наказывать людей за заболевание, а бороться с ожирением нужно при помощи профилактики и пропаганды.

За последние два года парламентарии неоднократно выступали за то, чтобы возложить ответственность за занятия спортом сотрудников на работодателей и компенсировать за их счет расходы на посещение фитнес-залов. В Министерстве здравоохранения идею поддерживают, а регулярные занятия спортом называют эффективной профилактикой неинфекционных заболеваний. Однако законопроект пока так и не был принят.

Подходы к похудению

Выступая на пленарной сессии «Здоровое общество. На пути к цели 80+» Российского инвестиционного форума в Сочи министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что самый большой вклад в здоровье может внести только сам человек.

«Максимальный вклад в сохранение здоровья может внести только сам человек, для чего он должен быть информирован, он должен быть мотивирован, то есть у него должна сформироваться эмоционально-волевая установка, и, кроме этого, у него должны быть условия следовать здоровому образу жизни», — убеждена министр здравоохранения.

Жир Максимальный вклад в сохранение здоровья может внести только сам человек, для чего он должен быть информирован и мотивирован Фото: РИА Новости/Стрингер

С января в России стартовал национальный проект «Здравоохранение». Этот документ задает вектор всей области на последующие шесть лет. Всего на его реализацию планируется выделить более 1,36 трлн рублей. Первый блок профилактических мер посвящен мероприятиям по продвижению здорового образа жизни. В него включены меры по мотивации для занятия спортом, снижения употребления алкоголя, сигарет и соли, а также регулирования потребления продуктов питания.

«Такой подход минимален по финансовым затратам, дает самый устойчивый и самый выраженный эффект, но требует для проявления позитивных результатов не менее 5–7 лет реализации. По международным данным, популяционная профилактика обеспечивает примерно 30–40 % общего профилактического вклада в снижение смертности от неинфекционных заболеваний», — говорится в интервью Скворцовой.

Больше не эстетическая проблема

По данным Минздрава, за последние пять лет число россиян с диагнозом ожирение выросло на треть и достигло 2 млн человек. Больше всего пациентов с таким диагнозом в Алтайском крае. Среди лидеров по числу жителей с ожирением Магаданская, Курганская, Тюменская и Оренбургская области.

Ожирение в нашей стране до недавних пор воспринималось как эстетическая проблема, а не заболевание, считает главный врач клиники «Питание и здоровье», кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова. В настоящий момент лечение избыточной массы тела и неосложненного ожирения не входит в стандарты ОМС. Пациенты начинают лечение лишь в случае обнаружения осложнений и сопутствующих заболеваний.

Жир По данным Минздрава, за последние пять лет число россиян с диагнозом ожирение выросло на треть и достигло 2 млн человек Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard

«Пациенты попадают к нам на лечение только тогда, когда имеют осложнения. Бариатрические операции, направленные на радикальное лечение ожирения, возможны в России только на платной основе и не финансируются государством, что делает их недоступными для многих, кто действительно нуждается. На мой взгляд, пропаганда здорового образа жизни и просвещение населения должны быть приоритетным направлением», — поясняет врач-диетолог.

При этом на лечение осложнений ежегодно тратятся огромные суммы. По мнению диетолога, здоровье населения зависит как от личной ответственности каждого, так и от государственной и экономической политики страны.

«Прежде всего необходимо понимать, что ожирение — это следствие несбалансированного рациона, гиподинамии и хронического стресса. Чаще всего в группу риска по ожирению попадают малоимущие слои населения», — отмечает Русакова.

Тучная эпидемия

Самый высокий показатель среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, у США. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свыше 38% населения имеют диагноз ожирение. Второе место занимает Мексика, где показатели также высоки – избыточный вес имеют более 32% граждан страны.

Замыкает тройку Новая Зеландия, где придумали необычный способ, как улучшить статистику. В страну не могут попасть иммигранты, у которых индекс массы тела превышает 35. Каждый человек, собирающийся на ПМЖ в Новую Зеландию, обязан проходить медицинское обследование, во время которого измеряют его вес и рост. Решение власти Новой Зеландии объясняют тем, что люди с ожирением имеют сопутствующие заболевания и создают дополнительную финансовую нагрузку для системы здравоохранения.

Жир Самый высокий показатель среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, у США Фото: Getty Images/Spencer Platt

В Америке с проблемой ожирения борются на государственном уровне. Бывшая первая леди Мишель Обама — один из главных идеологов программы по борьбе с детским ожирением и пропаганде здорового образа жизни. В 2010 году она запустила программу «Давай двигаться», целью которой было мотивировать матерей кормить детей здоровой пищей. Сейчас она активно критикует политику, проводимую Трампом в области школьного питания. Идею Мишель подхватила бывшая жена Трампа Ивана. Она планирует популяризировать в Штатах «итальянскую диету», которая состоит из низкокалорийных продуктов с низким содержанием углеводов.

Мексиканские власти пытаются бороться с ожирением при помощи введения акцизов на напитки, содержащие сахар. Их потребление резко увеличилось после подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле. Анализ рынка показал, что спустя год после введения налога продажи газировки упали на 5,5%, а на второй — уже на 9,7%.

Жир Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Creativ Studio Heinemann

Помимо этого, мексиканское правительство ввело пятипроцентный налог на продукты в упаковке, которые содержат более 275 калорий на 100 граммов. Объясняется это тем, что в таких продуктах, как правило, повышено содержание соли и сахара, а вот питательных веществ, наоборот, недостаточно.

Правительство Мексики тратит на борьбу с ожирением и программы по здоровому питанию около 7% бюджета. В рамках этой программы поддержку получают люди с низким уровнем дохода, в рационе которых преобладает фаст-фуд и однообразная пища.

В 2010 году была принята стратегия по борьбе с эпидемией ожирения, которая подразумевала поощрение физической активности в школе, на работе и в местах досуга, изменение пищевых привычек мексиканцев, маркировку продуктов, а также уменьшение порций в ресторанах и торговых точках.