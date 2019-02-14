Роспотребнадзор задумался о законодательном запрете на талию более 90 см

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ.

«В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала Попова в интервью журналистам «РИА Новости».

По ее словам, максимальная окружность талии для мужчин в этой стране составляет 90 см, для женщин — 80 см. Глава Роспотребнадзора пояснила, что если объемы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.

«Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн», — добавила она.

Согласно данным российского Министерства здравоохранения за 2017 год, чаще всего ожирением страдают лица старше 55 лет. Главный внештатный специалист-диетолог ведомства Виктор Тутельян пояснил, что люди привыкают съедать определенное количество пищи, не учитывая при этом снижение двигательной активности в возрасте. По сведениям министерства, в 2017 году уровень заболеваемости ожирением в стране вновь достиг максимальных значений и составил 2 млн человек. Годом ранее этим недугом страдали около 1,4 млн россиян.