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Роспотребнадзор задумался о законодательном запрете на талию более 90 см

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ.

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«В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала Попова в интервью журналистам «РИА Новости»

По ее словам, максимальная окружность талии для мужчин в этой стране составляет 90 см, для женщин — 80 см. Глава Роспотребнадзора пояснила, что если объемы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.

«Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн», — добавила она.

Согласно данным российского Министерства здравоохранения за 2017 год, чаще всего ожирением страдают лица старше 55 лет. Главный внештатный специалист-диетолог ведомства Виктор Тутельян пояснил, что люди привыкают съедать определенное количество пищи, не учитывая при этом снижение двигательной активности в возрасте. По сведениям министерства, в 2017 году уровень заболеваемости ожирением в стране вновь достиг максимальных значений и составил 2 млн человек. Годом ранее этим недугом страдали около 1,4 млн россиян.

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