Названы пять простых способов нормализовать сон

Недостаток положительных эмоций, стрессы и многие другие факторы могут привести к нарушению засыпания. Эксперты назвали пять способов улучшить сон.

Во-первых, следует наладить и соблюдать режим. Отсыпаться после трудовых будней в выходные специалисты не советуют.

«Стратегия «вставать среди недели в шесть и два дня спать до полудня» провальная: скорее всего, в таком случае вы будете чувствовать себя разбитыми и в будни, и по выходным. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время», –– пишет РБК.

Вторым важным фактором является ранний отход ко сну.

Несмотря на то, что для полноценного отдыха каждому нужно разное количество часов, сон до полуночи более качественный. В это время мозг активно вырабатывает мелатонин и активизирует процессы регенерации в организме.

Также важно избавиться от стресса. Для этого подойдут медитация или народные средства. Издание советует пить вечером чай из ромашки или мяты.

Кроме того, перед сном полезно провести время на свежем воздухе – получасовая прогулка может восстановить тонус.

Хорошему сну способствует и комфорт в спальне. Для этого нужно купить плотные шторы, чтобы свет с улицы не мешал отдыху, выбрать удобный матрас и создать оптимальный уровень влажности в комнате.

Еще одним фактором, помогающим уснуть, является процесс пробуждения. Специалисты советуют поставить приятную мелодию на будильник, чтобы утром организм не испытывал слишком большой стресс.

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