Российские ученые создали контролирующий сон будильник

Устройство, которое поможет людям лучше высыпаться и не опаздывать на работу, создали российские ученые. Об этом ТАСС рассказали специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) в понедельник, 25 февраля.

Гаджет работает в диапазоне частот от 1 до 40 Гц. Прибор можно использовать не только в качестве снотворного, но и как будильник, используя тот факт, что повышение частот электромагнитного поля способствует пробуждению.

«Дело в том, что любое повторяющееся воздействие в диапазоне от 1 до 20 Гц оказывает тормозящий эффект на центральную нервную систему, а при более высоких частотах, наоборот, способно ее активировать», — сообщили в пресс-службе.

Гаджет планируют выпустить в марте 2019 года. Он будет также сопровождаться мобильным приложением, в котором можно будет выставить индивидуальные параметры работы прибора.

В июне 2018 года сообщалось, что капсулы для быстрого сна и восстановления сил в России становятся всё более популярными: их рынок растет на 20% в год. Такая популярность капсул вызвана последними исследованиями ученых, которые доказывают, что полноценный сон необходим для высокой производительности труда.