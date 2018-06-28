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Российские компании начали устанавливать капсулы сна для сотрудников

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Фото: PrivateNap
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Капсулы для быстрого сна и восстановления сил в России становятся всё более популярными: их рынок растет на 20% в год. Об этом заявил гендиректор российской компании-производителя таких капсул PrivateNap Алексей Винокуров.

«В следующем году оборот рынка может составить $12 млн, а в 2020 году — порядка $15–16 млн», — цитирует главу компании-резидента фонда «Сколково» «РИА Новости».

Такая популярность капсул вызвана последними исследованиями ученых, которые доказывают, что полноценный сон необходим для высокой производительности труда. В капсулах сотрудники компаний могут отдохнуть днем, во время перерыва.

Наибольший интерес к таким капсулам проявляют IT-компании, а также те компании, где требуется креативная работа и в которых присутствует высокая конкуренция за хорошие кадры.

22 июня американская компания Bose представила беспроводные наушники SleepBuds, помогающие бороться с бессонницей.

По словам разработчиков, технологичные «беруши» могут работать в автономном режиме до 16 часов. Наушники подключаются к смартфону через приложение, в котором есть будильник и различные подборки расслабляющих мелодий, которые подавляют внешние шумы.

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