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Ученые выявили связь между раком и старением

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Ученые из медицинского университета Южной Калифорнии в Чарльстоне выяснили, что старость является защитным механизмом от развития раковых опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.

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Специалисты наблюдали за жизнью и смертью определенных типов раковых клеток, извлеченных из легких человека и грызунов. У всех них был поврежден ген CDKN2A, отвечающий за сборку молекул особого белка p16, играющего роль своеобразного «инспектора» целостности ДНК. 

В результате экспериментов было обнаружено, что p16 переводит клетку в «спящий режим» в том случае, если ее концевые участки хромосом (теломеры) уменьшаются до критически малых размеров, то есть «уходят на пенсию» и предотвращает ее самоуничтожение.

Ученые выяснили, что подобную реакцию можно вызвать и в раковых клетках, если заблокировать белок SphK2, отвечающий за починку теломер, и ввести в питательную среду большое число молекул p16. Схожие процессы могут вызывать ускоренное старение у некоторых людей и другие нарушения в развитии, отмечает «РИА Новости».

В результате медики создали вещество ABC294640, блокирующее работу SphK2. Предполагается, что лекарство способно избирательно уничтожать раковые клетки, в которых содержится аномально мало молекул белка p16. Этот препарат отличается от химиотерапии, так как не будет убивать здоровые клетки, поскольку они содержат в себе достаточное количество p16 для того, чтобы предотвратить их массовую гибель. 

Ранее в июне ученые выявили связь между лишним весом и возникновением рака груди. Оказалось, что девушки и женщины средних лет, страдающие от лишнего веса, примерно в два раза реже становятся жертвами этого вида онкологии.

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