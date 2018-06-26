Ученые предупредили об опасности тефлоновых кастрюль

Микроскопические частицы, находящиеся в посуде с тефлоновым покрытием, могут попасть в организм человека вместе с едой и вызвать рак. Об этом предупреждает британская газета Daily Mail, ссылаясь на доклад Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне.

В состав антипригарной посуды, а также пятноустойчивых и огнеупорных материалов входит перфтороктановая кислота (PFOA), которая обладает токсичными и канцерогенными свойствами.

Как показали лабораторные опыты на животных, это вещество увеличивает риск развития опухоли печени, поджелудочной железы и половых органов. Кроме того, оно способно вызвать бесплодие, гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Человек может подвергаться негативному действию PFOA при использовании сковород или кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием, а также при их перегревании. Опасность представляет и выброшенная в мусор посуда с тефлоном, поскольку перфтороктановая кислота может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы, тем самым нанося ущерб окружающей среде.

Ранее ученые выявили опасность кухонных полотенец. Оказывается, их многократное использование способствует росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.