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Ученые установили причину алкогольной зависимости

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Jaap Arriens
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Международная группа ученых установила, что склонность к употреблению спиртных напитков связана с изменениями в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

«Основная особенность зависимости заключается в том, что вы знаете, что она навредит вам, и возможно, даже приведет к смерти, но что-то происходит не так с мотивационным контролем, и вы продолжаете это делать», — говорит профессор Маркус Хайлиг. 

Хайлиг и его коллеги выяснили, где происходит эта «поломка» и нашли способ ее исправить, изучая другую проблему, связанную со спиртным, — изменение пищевых предпочтений животных и людей c алкогольной зависимостью.

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Для своего исследования биологи использовали крыс, которые были обучены нажимать на рычаг, чтобы получить раствор спирта. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им «альтернативу» — подслащенную воду. 

В ходе наблюдений выяснилось, что подавляющее большинство крыс предпочитало сахар, однако около 15% животных продолжали пить только спирт и даже не обращали внимание на побочное наказание в виде удара током. При этом доля таких грызунов примерно равна доле людей с алкогольной зависимостью.

Далее ученые измерили активность сотен генов в пяти областях мозга крыс и обратили внимание на необычные изменения в работе генов в нервных клетках, обитающих в центрах вкуса, удовольствия и эмоций.  Так, один из генов, который кодирует белок GAT-3, был наименее активным у крыс с алкогольной зависимостью. GAT-3 поддерживает на низком уровне концентрацию тормозного нейромедиатора, отвечающего за «успокоение» центральной нервной системы.

То есть «отключение» GAT-3 превратило нормальных крыс в алкоголиков, заставив их пить раствор спирта, а не сладкий сироп, а его активизация избавила вторую группу грызунов от зависимости. Кроме того, результаты обследования людей продемонстрировали, что у тех, кто страдает от алкогольной зависимости, уровни GAT-3 в области миндалины были ниже, чем у лиц в контрольной группе.

Ранее в июне ученые назвали безопасную дозу алкоголя. Оказалось, что те, кто употребляет 10 г чистого спирта в день, имеют самый низкий риск развития рака среди пьющих.

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