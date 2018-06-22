Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе

Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне обнаружили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Исследователи определили, что защитный эффект может быть достигнут при концентрации, эквивалентной потреблению четырех чашек кофе.

Кофеин помогает активизации белка p27, который есть в митохондриях основных типов клеток сердца. Этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. При употреблении кофеина запускается процесс, который улучшает функции клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов.

Ученые обращают внимание на то, что защитное действие вещества наблюдалось при диабете, ожирении, а также при возрастных изменениях.

Ранее в июне ученые составили идеальный алгоритм употребления кофе. Правильный режим употребления напитка увеличивает показатель бодрости почти на 65%.