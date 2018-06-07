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Ученые составили идеальный алгоритм употребления кофе

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Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen
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Ученые из Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали математический алгоритм, который поможет рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека.

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По словам специалистов, с помощью алгоритма можно рассчитать безвредный для организма режим потребления кофе для поддержания бодрости.

Как отмечает автор исследования Жак Райман, правильный режим употребления напитка увеличивает показатель бодрости почти на 65%.

Сам алгоритм не раскрывается, сейчас его тестируют на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний планируют запатентовать.

Ранее специалисты из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофейных напитков повышает внимание и работоспособность.

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