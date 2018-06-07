Ученые составили идеальный алгоритм употребления кофе
Ученые из Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали математический алгоритм, который поможет рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека.
По словам специалистов, с помощью алгоритма можно рассчитать безвредный для организма режим потребления кофе для поддержания бодрости.
Как отмечает автор исследования Жак Райман, правильный режим употребления напитка увеличивает показатель бодрости почти на 65%.
Сам алгоритм не раскрывается, сейчас его тестируют на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний планируют запатентовать.
Ранее специалисты из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофейных напитков повышает внимание и работоспособность.