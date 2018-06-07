Ученые заявили о неожиданной пользе кофе

Специалисты Университета штата Огайо совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность.

Как отмечается в статье Journal of Psychopharmacology по итогам исследования, ученые наблюдали за 72 студентами, которые не знали о настоящей цели эксперимента. Они якобы должны были продегустировать новый бренд кофе, а также принять участие в совместном выборе темы для групповой дискуссии.

Критерии отбора участников включали в себя употребление не более четырех чашек кофе в день и отсутствие аллергии на кофеин.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза. Другое исследование, в котором участвовали 62 студента, употреблявшие кофе с кофеином и без, привело к аналогичным результатам.