Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой лужу от кофе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент, а затем попросил уборщиц дать ему швабру и сам вытер лужу. Окружающие встретили действия политика овациями.

Произошедшее запечатлели камеры голландского телеканала NOS.

По словам корреспондента Ирен Оствейн, Рютте прекрасно знал, что камера работала, но «все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим».

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на данный поступок политика. Одна из них написала в социальной сети Twitter, что не может представить, чтобы подобное случилось в британском парламенте, а журналист из Турции заподозрил Рютте в попытке попиариться.