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Нидерланды допустили включение Киева в число ответственных за крушение MH17

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможности включения Украины в число ответственных за крушение рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, однако пока для этого нет «достаточных оснований». Об этом он заявил в ходе дебатов на тему катастрофы в палате представителей парламента страны.

«Я ничего не исключаю», — приводит слова нидерландского министра издание Parol.

Такое мнение министр выразил после того, как члены парламента отметили, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий.

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