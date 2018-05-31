Нидерланды допустили включение Киева в число ответственных за крушение MH17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможности включения Украины в число ответственных за крушение рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, однако пока для этого нет «достаточных оснований». Об этом он заявил в ходе дебатов на тему катастрофы в палате представителей парламента страны.

«Я ничего не исключаю», — приводит слова нидерландского министра издание Parol.

Такое мнение министр выразил после того, как члены парламента отметили, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий.