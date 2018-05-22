Два человека погибли при крушении спортивного самолета в Нидерландах

Два человека погибли при крушении небольшого спортивного самолета в Нидерландах. Об этом информирует портал NL Times со ссылкой на Голландскую вещательную ассоциацию.

Инцидент произошел днем 22 мая к юго-западу от населенного пункта Столвейк, рядом с городом Гауда. Самолет Cessna рухнул через 15 минут после вылета из аэропорта Роттердам-Гаага.

На борту воздушного судна находились два человека, они погибли. Как сообщили очевидцы, самолет начал терять высоту, когда делал петлю. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В этот же день в саудовском аэропорту Джидды совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines. Командиру экипажа пришлось приземлиться без выпуска переднего шасси из-за неисправности.