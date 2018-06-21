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Ученые назвали безопасную дозу алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ученые Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) установили, что те, кто пьет не более 10 г чистого спирта в день (одна стандартная доза алкоголя), имеют самый низкий риск развития рака среди пьющих. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза с 2005 года
Этому способствовали ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни

Специалисты наблюдали за состоянием здоровья 99 654 человек около 8–9 лет. Уровень употребления алкоголя определяли с помощью пищевого опросника, который добровольцы заполняли с 1998 по 2000 год.

Так, за всё время были зарегистрированы 12 763 случаев первичного рака и 9 559 смертей. Ученые ожидаемо наблюдали J-образную зависимость между общей смертностью и потреблением спиртных напитков: пьющие люди, которые употребляли не более и не менее одной стандартной порции алкоголя ежедневно, имели самый низкий уровень риска смерти от онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, когда речь шла только о риске развития злокачественных опухолей, зависимость линейно увеличивалась. 

Как отмечают ученые, в их исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Также в анализе не учитывались социально-экономические факторы.

Ранее в июне ученые пришли к выводу, что алкоголь в любых пропорциях влияет на появление онкологии.

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