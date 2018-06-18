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Ученые рассказали о влиянии длительности сна на метаболизм

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Ученые медицинского колледжа Сеульского национального университета выяснили, что переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его дефицит. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

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Специалисты наблюдали более 133 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет с 2004 по 2013 годы. Они собирали данные об образе жизни людей, рационе питания, физнагрузках, использовании лекарств и семейном анамнезе.

Оказалось, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина страдают метаболическим синдромом. Среди его признаков — гипертония, ожирение, проблемы с сердцем и сосудами, повышенный сахар и низкий уровень содержания в крови «хорошего» холестерина.

Сопоставив данные, ученые выявили закономерность. Согласно ей, больше всего страдающих метаболическим синдромом мужчин оказалось среди тех, кто спит менее шести часов в сутки. А у женщин, наоборот, среди тех, кто любить поспать подольше — больше 10 часов. Таким образом, для мужчин более вреден слишком короткий сон, а для женщин — слишком продолжительный.

В итоге специалисты пришли к таким выводам: спать нужно 7–8 часов в сутки, а дневной сон ограничивать до 30 минут. При этом желательно перед сном не употреблять стимуляторы вроде кофеина и энергетических напитков, а также есть тяжелую или жирную пищу.

Ранее в июне японские ученые выяснили, что слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

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