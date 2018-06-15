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Табачные компании уличили в значительном занижении вреда от сигарет

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Ученые Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов выяснили, что курильщики вдыхают гораздо больше вредных веществ, чем указано на пачках сигарет. 

Специалисты провели исследование, по результатам которого оказалось, что всё дело в методе, с помощью которого идет измерение содержания вредных веществ. 

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По правилам ЕС, производители делают измерения, оставляя открытыми микроскопические вентиляционные отверстия в фильтре. Однако при курении сигает большая часть этих отверстий, как правило, оказывается закрытой пальцами или губами. 

Проведя исследования в условиях, приближенных к реальным, эксперты были шокированы. К примеру, на пачке одного из видов Marlboro утверждается, что в дыме содержится лишь 1 мг смол и 0,1 мг никотина. Опыты показали, что их реальное содержание составляет 26,1 мг и 1,7 мг соответственно.

Аналогичная ситуация произошла с сигаретами Superkings — содержание смол в них составило 36,3 мг вместо 10 мг, положенных по закону. 

На основании этих данных ученые пришли к выводу, что существующие методы измерения вреда курения «подвержены значительному влиянию табачной индустрии», отмечает ТАСС.

В мае ученые пришли к выводу, что курение и алкоголь стали причиной большего числа болезней и случаев инвалидности, чем употребление наркотиков.

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