Ученые рассказали об опасности слишком долгого сна

Ученые из Японии выяснили, что слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Также это актуально и для слишком короткого сна.

Статья специалистов была опубликована в Journal of the American Geriatrics Society, сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Всего участие в исследовании приняли 1,5 тыс. человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. В итоге у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 из участвовавших в эксперименте умерли. Оказалось, что в большинстве это были люди, которые спали менее пяти часов в сутки или, напротив, более 10 часов.

В исследовании уточняется, что высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от неправильного времени сна.

В мае британские ученые выяснили, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости.