Прямой эфир

Ученые создали мягкого робота для идеальных объятий

0
Фото: Global Look Press/Chris Robbins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженеры из Германии разработали мягкого робота, с помощью которого выяснили, какие объятия больше всего нравятся людям. 

Оказалось, что больше всего люди любят обниматься с теми, кто отпускает их сразу после того, как они сделали это. Также важно иметь тесный контакт с теми, кому доверяют и кого понимают.

В эксперименте принимали участие 30 человек, которые обнимались с роботом 12 раз. При этом исследователи меняли силу объятий и позы, передает телеканал «360».

Ученые из Южной Кореи и США ранее создали сенсорную «нервную систему» для роботов, с помощью которой машины смогут почувствовать прикосновение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робот выругался матом на юридическом баттле в Петербурге
Продажа роботов-собак Boston Dynamics начнется в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017