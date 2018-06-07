Ученые создали мягкого робота для идеальных объятий

Инженеры из Германии разработали мягкого робота, с помощью которого выяснили, какие объятия больше всего нравятся людям.

Оказалось, что больше всего люди любят обниматься с теми, кто отпускает их сразу после того, как они сделали это. Также важно иметь тесный контакт с теми, кому доверяют и кого понимают.

В эксперименте принимали участие 30 человек, которые обнимались с роботом 12 раз. При этом исследователи меняли силу объятий и позы, передает телеканал «360».

Ученые из Южной Кореи и США ранее создали сенсорную «нервную систему» для роботов, с помощью которой машины смогут почувствовать прикосновение.