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Ученые создали «нервную систему» для роботов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые из Южной Кореи и США создали «нервную систему» для роботов. С ее помощью машины смогут почувствовать прикосновение.

Система представляет собой сенсоры, которые размещаются под «кожей» роботов. Датчики ощущают прикосновение и передают сигнал в «мозг» робота, который анализирует полученную информацию, выбирая подходящую реакцию и ответное действие.

Разрабатывали новшество специалисты из Сеульского национального университета и Стэнфордского университета.

В своей статье для журнала Science один из разработчиков профессор Чжэнань Бао рассказал, что разработанная система подражает нервной системе человека.

«Робот станет более похожим на человека в плане реагирования на внешние раздражители и ответные действия, запрограммированные в нем», –– отметил ученый.

В марте сообщалось, что японские инженеры показали возможности нового робота-аватара –– робота, который управляется дистанционно.

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