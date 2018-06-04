Ученые создали «нервную систему» для роботов

Ученые из Южной Кореи и США создали «нервную систему» для роботов. С ее помощью машины смогут почувствовать прикосновение.

Система представляет собой сенсоры, которые размещаются под «кожей» роботов. Датчики ощущают прикосновение и передают сигнал в «мозг» робота, который анализирует полученную информацию, выбирая подходящую реакцию и ответное действие.

Разрабатывали новшество специалисты из Сеульского национального университета и Стэнфордского университета.

В своей статье для журнала Science один из разработчиков профессор Чжэнань Бао рассказал, что разработанная система подражает нервной системе человека.

«Робот станет более похожим на человека в плане реагирования на внешние раздражители и ответные действия, запрограммированные в нем», –– отметил ученый.

В марте сообщалось, что японские инженеры показали возможности нового робота-аватара –– робота, который управляется дистанционно.