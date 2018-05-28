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Первая нейрохирургическая операция при помощи робота проведена в Москве

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Фото: ИКТИ РАН
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Впервые в России робот принял участие в проведении нейрохирургической операции, которая прошла в Москве. 

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37-летний пациент со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга перенес хирургическое вмешательство в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам медиков, операция длилась около часа и завершилась успешно.

Метод магнитно-резонансной терапии оказался бы невозможным из-за сложного расположения опухоли, а объем пораженных участков не позволял врачам провести открытую операцию на головном мозге пациента из-за боязни за его здоровье, отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Для того чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и назначения тактики лечения, решено было применить робота.

«Его особенность заключается в высокой точности операции, низкой травматичности и безопасности. Этот робот совместно с другими методами позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец. В России такая операция была проведена впервые», — прокомментировали данное событие в столичном департаменте.

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», — сообщил «РИА Новости» директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила «Известиям», что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении.

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