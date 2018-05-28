Скворцова назвала условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила «Известиям», что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении.

В майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2030-му увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. По словам Скворцовой, «выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер».

«Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах, — сказала министр. — Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий».

Кроме того, необходимо повышать качество медицинской помощи и ее доступности в том случае, если человек уже заболел.

«Задачи, которые мы перед собой ставим, — это развитие сосудистой программы и разработка комплексной, комбинированной онкологической программы, — отметила Скворцова. — При Минздраве создан специальный координационный совет — программу под нашим руководством разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны. Она будет готова в конце лета».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Программа борьбы с онкозаболеваниями появится к концу лета