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Скворцова пообещала оставить россиянам бесплатную медицину

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова пообещала оставить россиянам бесплатную медицину и высказала мнение, что в перспективе следует прекратить ее деление на государственную и частную. Об этом она заявила на сессии «Векторы медицины будущего: кто будет лечить человека через 30 лет?» в рамках ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru.

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«Мы не хотим вообще делить медицину на частную и государственную. Для нас очень важно, чтобы любой игрок, который хочет работать в национальном здравоохранении, соответствовал требованиям по доступности и качеству медицинских услуг», — сказала Скворцова.

По словам министра, государство заинтересовано в том чтобы функции собственника выполняли частники, обновляющие инфоструктуру. Она пояснила, что  оплата медпомощи будет идти из единственного государственного источника, фонда внебюджетного ОМС на справедливых и просчитанных тарифах.

«Население не будет платить, медицина останется бесплатной, несмотря на развитие частного сегмента. Вот это я хочу подчеркнуть», — резюмировала глава Минздрава.

В начале февраля СМИ сообщили о возможной передаче расходов на ОМС страховым компаниям. В форме эксперимента планируется изменить систему ОМС в нескольких пилотных регионах. 

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