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СМИ сообщили о возможной передаче расходов на ОМС страховым компаниям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минфин, Центробанк и крупные страховые компании обсуждают принятие в России реформы обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно ей, часть расходов государства на медицину должна быть перемещена на страховые компании, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. 

Реформа предусматривает, что часть ответственности государства, в том числе финансовой, за здоровье граждан могут переместить на страховые компании. В Минфине считают, что роль страховщиков в этой сфере недостаточна, и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета», сообщил изданию топ-менеджер одной из страховых компаний. Он также уточнил, что в форме эксперимента планируется изменить систему ОМС в нескольких пилотных регионах. 

Необходимость подобных изменений председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин объяснил изданию тем, что ​сейчас «количество медицинских услуг и их тарифы определяются непрозрачно и в условиях конфликта интересов». 

Ранее стало известно, что тариф в системе ОМС на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в 2018 году на 80%. 11 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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