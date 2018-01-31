Минздрав усилит контроль за профпригодностью врачей

Министерство здравоохранения России подготовило проект закона, который предполагает прохождение внеочередной переквалификации врачом-нарушителем. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила по итогам встречи президента РФ с членами правительства в Ново-Огарево.

«В том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества, то у нас появляется новый механизм внеочередной аккредитации», – заявила министр журналистам.

В декабре во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что с 2018 года расходы на медицину увеличат на 4%.