Прямой эфир

Страховщики начали контролировать здоровье пациентов по телефону

Они будут напоминать о рекомендациях врачей после диспансеризации и разбирать жалобы россиян
0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В системе ОМС начинают работать кураторы по сохранению здоровья — так называемые страховые представители третьего уровня. Они будут напоминать пациентам по телефону о рекомендациях врача после диспансеризации и о необходимости принимать лекарства. В штате страховых компаний уже около 1,2 тыс. таких специалистов. По словам экспертов, создание системы призвано улучшить качество медпомощи и увеличить продолжительность жизни населения. Однако для полноценной работы таких кураторов должно быть в разы больше.  

Скворцова назвала главный приоритет для здравоохранения РФ в 2018 году

Помимо медиков, за состоянием здоровья пациента теперь будут следить и сотрудники страховых компаний системы ОМС, так называемые представители третьего уровня. Они начали работать в январе этого года. Как рассказали «Известиям» в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС), сейчас в штате организаций около 1,2 тыс. специалистов по качеству медпомощи. Часть из них еще проходит обучение.

Кураторы будут анализировать здоровье пациента, имеющего полис ОМС. Они проследят за выполнением рекомендаций врачей по итогам диспансеризации, по телефону напомнят о необходимости сдачи анализов, приеме назначенных лекарств, могут сопровождать клиента на госпитализацию. Отдельно страховщики будут следить за состоянием хронических больных. 

— В случае постановки на диспансерный учет по заболеванию страховой представитель работает с каждым пациентом индивидуально с учетом его диагноза, рекомендованных обращений за медицинской помощью, обеспечивает соблюдение сроков госпитализации, взаимодействует с медицинской организацией для возможного сокращения срока ожидания, — рассказали «Известиям» в ФФОМС.

Страховые представители также будут разрешать конфликты между медиками и пациентами, разбирать жалобы клиентов, при необходимости проводить экспертизу качества помощи. В ФФОМС не смогли пояснить, во всех ли страховых компаниях уже есть такие специалисты и когда их услуги пациентам будут предоставляться в полном объеме.   

В фонде напомнили, что институт страховых представителей заработал в России в 2016 году. Сейчас в стране более 7,5 тыс. специалистов первого и второго уровня. Они дают клиентам консультации по услугам ОМС, напоминают о необходимости пройти диспансеризацию (по телефону и через SMS). Специалистов третьего уровня готовят по программе, разработанной на базе кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медстрахования Сеченовского университета. 

Генеральный директор страховой компании «Ресо-Мед» Юрий Демин подтвердил, что представители третьего уровня уже начинают работать с пациентами. Но нет четкого регламента о том, сколько таких специалистов должно быть в каждой компании. Пока, по его словам, исходят из такой схемы: один страховой представитель первого уровня — на 41 тыс. застрахованных, второго уровня — на 35 тыс., третьего уровня — на 142 тыс.

В правительстве поспорили о бесплатных лекарствах
Минэкономразвития раскритиковало проект Минздрава о льготных препаратах для сердечников

— С теми компаниями, которые не будут это выполнять, территориальные фонды ОМС могут расторгнуть договоры финансового обеспечения, — рассказал Юрий Демин.

Он добавил, что появление страховых представителей связано с курсом на увеличение продолжительности жизни населения.

— Это не только забота о гражданах, но и стратегически важный момент, упор на профилактику выявления заболеваний. Чтобы беспроблемно вылечить все неинфекционные заболевания, их надо обнаруживать на ранней стадии. Поэтому и стараются максимально полно привлечь россиян к регулярной проверке своего здоровья, — отметил эксперт.

Юрий Демин добавил, что санкций за отказ от прохождения диспансеризации или от дальнейшего лечения не будет, кураторы просто напомнят пациентам о рекомендациях врачей и о том, как важно следить за своим здоровьем.

Председатель общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова отметила, что 1,2 тыс. страховых представителей третьего уровня на всю страну недостаточно, они не смогут успевать оперативно реагировать на просьбы застрахованных и решать возникшие проблемы. Необходимо намного больше кураторов, при этом они должны быть максимально компетентными.

— Это должны быть профессионалы своего дела, из числа врачей, может быть, даже имеющие второе высшее образование — юридическое. Информация об этих страховых представителях третьего уровня должна быть доступна гражданам, — пояснила Наталья Аксенова.

Как писали «Известия», в этом году Минздрав втрое увеличил план по диспансеризации. Обследование должны пройти не менее 63% от тех, кому оно положено. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатной медпомощи станет больше
Увеличится перечень врачебных услуг, которые россияне смогут получить безвозмездно
Курс на долголетие
В следующем году в стране продолжится тенденция роста продолжительности жизни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017