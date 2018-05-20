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Ученые установили эффективность виагры в борьбе с раком

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Фото: Depositphotos
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Сочетание виагры и одной из вакцин от гриппа показало в ходе тестирования положительный результат в борьбе с метастазами рака. О результатах эксперимента пишет журнал OncoImmunology.

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Как пояснила ученая и хирург-онколог Ребекка Ауэр из университета Оттавы, если клинические испытания подтвердят результаты опытов, эта комбинация станет первым средством, которое поможет решить проблемы с иммунитетом, возникающие после удаления опухолей.

Два года назад медики выяснили, что главный компонент виагры — силденафил — обладает противомикробными и противораковыми свойствами, информирует «РИА Новости». В частности, этот препарат и его аналоги подавляют работу фермента PDE-5, который одновременно регулирует кровоток в половых органах мужчин и активность определенных типов иммунных клеток.

Команда ученых во главе с Ребеккой Ауэр проверила на опыте предположение, что блокировка PDE-5 с помощью силденафила позволяет восстановить компоненты иммунитета, которые оказываются подавленными после оперативного вмешательства. Эксперты наблюдали за действием комбинаций виагры и различных веществ у мышей, которым имплантировали несколько агрессивных раковых опухолей из легкого человека, а затем удалили часть новообразований.

Если в среднем у мышей до начала операции было около 40 метастазов, то после удаления опухоли их число могло вырасти до 120–150, если ничего не предпринимать. Однако после введения животным больших доз виагры в сочетании с одной из популярных вакцин от гриппа их число уменьшилось до 11. Ученые объясняют это тем, что блокировка PDE-5 запускало работу «клеток-киллеров» иммунной системы, отвечающих за борьбу с раком.

Ранее портал iz.ru писал, что в лабораториях ФЭИ имени Лейпунского в Обнинске проводятся доклинические испытания препарата для лечения рака печени, в которых задействован радиоактивный изотоп — иттрий-90.

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