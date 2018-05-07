Производители отечественных лекарств наращивают долю на рынке

За последние пять лет на российском рынке значительно увеличилась доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний. В 2017 году она достигла 46,9% в натуральном выражении. Также вырос российский сегмент медикаментов против ВИЧ-инфекции, гепатита и некоторых редких болезней. В течение ближайшего десятилетия страна сможет начать полностью обеспечивать себя необходимыми лекарствами, считают эксперты. Но предупреждают: отказываться от зарубежных препаратов нельзя, потому что оригиналы в основном качественнее дженериков.

По итогам 2017 года доля отечественных медикаментов для лечения онкологических заболеваний почти достигла 50% в своем сегменте рынка. За последние пять лет (с 2012-го) показатель вырос в 3,6 раза — с 13,2% до 46,9%. Об этом свидетельствуют данные доклада Минпромторга за 2017 год (с документом ознакомились «Известия»).

Выше доля российских лекарств только в сегменте жизненно важных препаратов (список ЖНВЛП). В прошлом году она превысила 84%, констатируют в Минпромторге.

Больше всего за пять лет удалось нарастить долю отечественных медикаментов для лечения гепатита, отмечено в документе ведомства. В 2017 году она достигла 31,6%. Это в шесть раз больше, чем в 2012-м, когда показатель был на уровне 5,3%.

Вдвое увеличилась доля отечественных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции (27,4% в 2017-м против 13,2% в 2012-м).

Прирост отмечается и в категории «Семь нозологий». Речь о лекарствах для борьбы с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом (карликовостью), болезнью Гоше, рассеянным склерозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также состояниями после трансплантации органов.

Федеральная программа «Семь нозологий» действует с 2008 года, чтобы обеспечивать дорогостоящими лекарствами россиян с этими тяжелыми и редкими заболеваниями. За последние пять лет доля российских медикаментов в сегменте выросла с 10,2% до 39,2%.

В целом отечественные препараты занимают более 30% всего рынка, заявлял ранее в интервью «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В первую очередь доля отечественных медикаментов растет в тех сегментах, где велик объем госфинансирования, отметил фармацевтический эксперт Евгений Кардаш. Но российские заводы только осваивают современные технологии производства (например, по стандарту GMP), в стране не хватает квалифицированных кадров, поэтому не все препараты конкурентоспособны в сравнении с импортными.

Увеличивать производство в России отечественных медикаментов, дженериков необходимо из-за сложной политической обстановки, считает руководитель Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский. Он уверен тем не менее, что ни один аналог не может конкурировать с оригиналом.

— В России не проводятся пост-исследования дженериков, подтвердить качество могут только врачи. А те в свою очередь боятся отзываться негативно об отечественных препаратах, опасаясь обвинений в том, что они неверно применили медикамент, — считает эксперт.

С другой стороны, среди дженериков есть качественные и действенные, но россияне зачастую боятся их покупать, так как ничего о них не знают.

Несмотря на это, в условиях нестабильной экономической ситуации популярность российских медикаментов всё же растет, рассказала глава Аптечной гильдии Елена Неволина. По ее словам, эти препараты могут быть в несколько раз дешевле импортных из-за отсутствия таможенных сборов.

— Наша страна в состоянии нарастить производственные мощи до такой степени, что в ближайшее десятилетие Россия сможет обойтись без зарубежных препаратов, — считает эксперт.

Но нужно помнить, что дженерики могут уступать по качеству, добавила Елена Неволина.

Ранее «Известия» писали, что парламентарии разрабатывают законопроект о контрсанкциях против США. Частичное ограничение или полный запрет на ввоз в Россию могут затронуть сельхозпродукцию, сырье, продовольственные товары, алкоголь, табак, а также лекарства, аналоги которых есть в России. Позже в Совете Федерации заявили, что вопрос с медикаментами будет тщательно обсуждаться для того, чтобы не пострадали российские пациенты.