Станет безлюдно

«На фабрике будущего будут только два работника — человек и собака. Человек нужен, чтобы кормить собаку. А собака будет беречь от него оборудование», — сказал как-то американский ученый Уоррен Беннис. Именно с его цитаты начинается доклад Международного валютного фонда (МВФ). Документ посвящен тому, как на работниках скажется развитие робототехники и искусственного интеллекта, ведь техническая революция идет полным ходом: в Китае создали робота-журналиста, в России — андроида-спасателя по имени Федор, уже вовсю трудятся роботы-бармены, разрабатывается технология беспилотных такси. Если бы в нашей стране роботизация произошла одномоментно, то машины бы заменили половину трудоспособного населения, а хуже всех пришлось бы бедным. Когда люди останутся без работы и как этого избежать — в материале портала iz.ru.

Разрушительные машины

«Стоит ли нам бояться робототехнической революции? (правильный ответ «да»)», — такая главная мысль обозначена на титульном листе доклада МВФ. Активное внедрение интеллектуальных машин, безусловно, пойдет на пользу промышленности, но при этом сильно повлияет на рынок труда: социальное неравенство станет еще глубже.

По оценкам различных экспертов, в частности из Всемирного банка, автоматизация угрожает 45–57% рабочих мест в США. А в Совете экономических консультантов Белого дома считают, что прогресс затронет 83% позиций, на которых платят до $20 в час.

Вообще в плане взглядов на роботизацию есть два лагеря — технологических пессимистов и оптимистов. Первые полагают, что уровень неравенства будет крайне высок, нас ждет классовый конфликт — наступит «экономический феодализм», когда роботы поработят мир.

r1 Фото: REUTERS/Noah Berger

Оптимисты же не отрицают, что автоматизация в краткосрочной перспективе окажется разрушительной. Тем не менее они обращают внимание на то, что раньше технологические прорывы приводили к увеличению количества рабочих мест (новых позиций появлялось больше, чем тех, что оказывались невостребованными), росту зарплат и доходов на душу населения. По идее, должен повыситься и спрос на работников, занятых ручным трудом и творчеством. По мнению оптимистов, степень замещения роботами человека преувеличивается, потому что речь должна идти, скорее, о «взаимодополняемости» и в итоге росте производительности.

«Основная проблема заключается в том, что никто не знает, как будет выглядеть мир в 2035 году», — говорится в докладе МВФ. Взгляды экономистов и экспертов в области технологий значительно расходятся относительно того, устранит ли автоматизация только работников низкой квалификации или это коснется специалистов на всех уровнях. Нет согласия и в плане того, сколько секторов затронет технологическая революция, сократится ли спрос на работников всех специальностей, только некоторых или же сократится спрос на одних, но увеличится на других.

800 млн человек без работы

Чтобы разобраться в этом, в МВФ решили построить некую контрольную модель и посмотреть, как различные изменения повлияют на рынок труда. За эталон приняли сценарий, при котором роботы выполняют все задачи за человека.

Автор цитаты Специалисты в итоге пришли к такому выводу: «При любом раскладе автоматизация положительно сказывается на росте [экономики], но крайне отрицательно влияет на [социальное] равенство».

Реальный доход на душу населения увеличится на 30–240%. Уровень зарплат, если брать эталонную модель, в краткосрочной перспективе опустится, а в долгосрочной — поднимется. Но чтобы перейти к росту, потребуется 12 лет — и это в лучшем случае. В других сценариях речь идет о 20–50 и более годах. Однако в итоге доля работников-людей всё равно снизится и неравенство возрастет.

r2 Французский скульптор Гаэль Ланжевен демонстрирует своего робота InMoov Фото: REUTERS/Charles Platiau

Если же машины будут только выполнять работу, не требующую особых навыков, то люди с невысокой квалификацией станут зарабатывать меньше на 26–56% в долгосрочной перспективе. А доход профессионалов наоборот вырастет на 56–157%.

По прогнозу международной консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2030 году 800 млн человек во всем мире могут потерять рабочие места из-за роботов и автоматизации. Это эквивалентно одной пятой всей рабочей силы. Сокращение работников коснется как развитых, так и развивающихся стран.

Тем, кто окажется за бортом, придется обучаться новым навыкам, чтобы занять места, которые появятся. «Мы все должны будем измениться и научиться делать новые вещи», — отметил представитель Майкл Чуй, партнер McKinsey Global Institute.

Экономика незнания

В России промышленные роботы используются меньше, чем в большинстве развитых стран (рабочая сила стоит дешевле, чем внедрение умных технологий). В РФ на 10 тыс. работников приходится одна такая машина, в мире в среднем — около 69.

По мнению Степана Земцова, старшего научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, если бы автоматизация в стране произошла одномоментно, то 49,3% трудоспособного населения (или 42,13 млн человек) могли бы быть заменены роботами. Есть риск, что часть этих людей окажется не готова к переобучению и сформирует «экономику незнания», пишет эксперт в одной из своих работ.

Больше других российских регионов пострадают Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия (здесь высока доля сектора традиционных услуг торговли и перевозок, сельского хозяйства, где активно внедряются новые технологии), а также сырьевые регионы — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа: в них будут внедряться новые «безлюдные» способы добычи и транспортировки нефти и газа. Проще остальных будет Москве и Санкт-Петербургу, благодаря в том числе диверсификации экономики.

Чем образованнее и богаче население, тем менее оно уязвимо к последствиям роботизации: люди могут переобучиться, и у них есть деньги, чтобы это время не работать, или они могут начать новое дело. Но должны быть и условия для развития предпринимательства. Активность в этой области приведет к созданию новых сфер занятости, и доля тех, кто оказался исключен из экономики, снизится.

Земцов считает, что нужно не противостоять автоматизации, а создавать компенсационные механизмы.

Хуже всех придется бедным

В комментарии для iz.ru специалист рассказал, что в России роботехническую революцию стоит ждать в 2030-х, но ее элементы можно наблюдать уже в настоящий момент. «Сейчас многие госуслуги можно получить в электронном виде, через некоторое время вообще не будет необходимости обращаться к сотрудникам государственных структур. Всё будет автоматизировано: налоги, регистрация, подача документов. Уже сейчас большинство вызовов такси происходят без оператора колл-центров, а через некоторое время автопилотируемые автомобили выйдут на дороги общего пользования», — допускает старший научный сотрудник.

r4 Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Уже в 2020-е, по его словам, возможен экспоненциальный рост внедрения автоматизации, но пока эти процессы находятся в начальной стадии. От того, насколько быстро будут происходить изменения, будет зависеть уровень безработицы. «В случае ускоренного внедрения технологий возможно появление разрыва между замещением рабочих мест роботами, появлением новых позиций и переобучением работников. Скорее всего, уровень неравенства увеличится, особенно между владельцами средств производства (роботов) и наемными низкоквалифицированными специалистами», — указал Земцов.

Полностью заменить человека машины смогут лишь в единичных профессиях, но в других специальностях они избавят людей от рутинной работы. «Например, при внедрении автоматизированных систем охраны всё равно потребуются те, кто будет следить за системой, проводить ее диагностику, сохранятся команды быстрого реагирования, но число охранников сократится в разы, останутся только профессионалы», — продолжил собеседник портала.

В некоторых отраслях уровень потенциальной автоматизации превышает 50%. Речь идет о торговле, обрабатывающей промышленности, сфере транспорта и связи.

«Специалисты, занятые рутинным трудом (продавцы, водители, строители, охранники и т.д.), в значительной мере будут заменены. Им потребуется переквалификация. Вообще, люди, у которых не будет возможности вложиться в новые средства производства (то есть наиболее бедные слои населения), пострадают сильнее всего, так как они лишатся даже низкооплачиваемой работы», — подчеркнул Земцов.

r5 Фото: TASS/Zuma/Wang Xiaojun

Чтобы защитить население, государство должно поддержать те сферы, которые менее подвержены автоматизации: творческие индустрии (исследования, искусство, предпринимательство ), STEM (наука, технологии, инжиниринг и математика), социальное взаимодействие (соцработники, педагоги, психологи); управление; наставничество (менторы, священнослужители, тренеры).

Как полагает эксперт, потребуется разработка программ адаптации к цифровой экономике в регионах России. В целом они могут включать меры по созданию систем непрерывного STEM-обучения, по популяризации предпринимательства. Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры (в том числе сетей 5G) создаст условия для формирования новых секторов экономики. Потребуется существенно увеличить финансирование образования и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), стимулировать переход ведущих технических вузов регионов к модели предпринимательского университета («университета 3.0»), способного готовить кадры, проводить прикладные исследования и на их основе создавать инновационные компании. А формирование комфортных условий проживания будет способствовать привлечению и сохранению квалифицированных кадров в России.

Потребуются новые решения

Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская предположила, что в краткосрочной перспективе, особенно если роботизация будет стремительной, это может привести к падению уровня жизни населения. Что будет дальше, зависит от государства и его решений.

«С точки зрения рынка труда, у нас сложилась такая модель, при которой любые экономические трудности перекладываются на людей в виде снижения зарплаты. У нас не растет безработица, но сокращаются доходы. Если рабочие места в формальном секторе занятости в результате автоматизации не будут появляться, то это приведет к перетоку части людей в неформальный сектор и фрилансерство и, возможно, к падению доходов», — сказала эксперт.

Если сократится формальная занятость, то уменьшатся страховые платежи, например в Пенсионный фонд. Значит, упадет число людей, которые будут претендовать на пенсии. «Это вызов и с точки зрения финансовой устойчивости систем социального и пенсионного страхования, и с точки зрения доходов людей в периоды неактивности. Скорее всего, в соцполитике потребуются новые решения, которые не будут жестко увязывать получение соцвыплат с уплатой страховых взносов», — заключила Синявская.