Робота-спасателя научили слесарным работам

Робот Федор, созданный по заказу МЧС для использования в спасательных операциях, освоил новую профессию — автомеханика. Программисты Благовещенского государственного педагогического университета научили андроида собирать автомобильную коробку передач. Специалисты из БГПУ участвуют в конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ — создатель робота) по разработке софта для автономного управления Федором.

Человекоподобный робот был разработан фондом для МЧС, но его способность выполнять различные задания, — как в режиме повторения за оператором, так и автономно, — привлекла внимание других потенциальных заказчиков. Например, «Роскосмос» планирует в 2022 году задействовать Федора в испытательном орбитальном полете нового космического корабля «Федерация».

Конкурс программ для нового робота проходит с июня 2017 года, в нем принимают участие 40 команд из разных регионов России. Однако в ФПИ лучшим из представленных решений считают разработку лаборатории информационных технологий БГПУ. Этот коллектив займет призовое место, уверены в фонде.

— Команда из Благовещенска — самый активный участник конкурса, — рассказал «Известиям» руководитель проекта ФПИ по разработке человекоподобного робота Сергей Хурс. — Они далеко продвинулись по техническому зрению и управлению роботом.

Федор существует только в единственном экземпляре, поэтому все участники конкурса испытывали свои программы в виртуальной реальности — на компьютерной модели андроида.

— Пока мы не имеем доступа к реальному роботу, работаем с симулятором, в котором максимально близко воссозданы условия реального физического мира, — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории БГПУ Александр Семочкин. — При этом нам удается уверенно манипулировать виртуальными объектами — шуруповертом, шестернями, крышкой от коробки передач.

Дальневосточные программисты научили симулятор с помощью машинного зрения ориентироваться в новой обстановке, находить среди других предметов нужный инструмент, взаимодействовать с ним. Андроид легко может схватить шестерню и уложить ее в нужный паз, открыть и закрыть крышку коробки, закрепить ее шуруповертом.

Но самым важным разработчики считают то, что они создали базу возможных положений предметов и способов взаимодействия с ними. Например, если Федор уронил шуруповерт и видит его в необычном ракурсе, робот использует базу данных и правильно возьмет инструмент в руки. Чтобы со временем андроид начал самостоятельно принимать решения в разных ситуациях, программисты будут обучать его с помощью нейронных сетей.

— На основе нашего опыта работы с Федором можно надеяться, что через десять лет его последователь сможет поучаствовать в соревнованиях WorldSkills по рабочим профессиям и даже победить в них, — пообещал Александр Семочкин.

Руководитель центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов считает освоение Федором рабочих профессий через десять лет пессимистичным прогнозом.

— Надеюсь, что новые навыки у него разовьются куда скорее, — отметил Альберт Ефимов. — Некоторые утверждают, что к 2030 году компьютеры станут умнее человека. Думаю, что за десять лет произойдет фундаментальный скачок — те действия, которыми мы восхищаемся сейчас, к тому моменту будут уже неактуальны. Настолько быстро сейчас идет технологический прогресс.

Федор уже умеет вести пистолетную стрельбу «с двух рук», водить машину, забираться по лестнице. Моторика его кистей позволяет брать и удерживать сырое яйцо, не раздавив скорлупу.

Всего в разных странах сейчас реализуются более 100 проектов антропоморфных роботов.