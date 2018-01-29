Роботы займутся спасением в Арктике

Спасательными работами в Арктике займутся группы роботов. Они окажут помощь отрезанным от внешнего мира и терпящим бедствие нефтяникам и полярным экспедициям. Воздушные и наземные дроны, объединенные с помощью искусственного интеллекта, сумеют при минимальном вмешательстве операторов найти и эвакуировать пострадавших. Планируется, что первые отряды таких спасателей появятся в Арктике к 2021 году.

МЧС и Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) разрабатывают систему поиска и спасения пострадавших. Как рассказали «Известиям» в ЦНИИ РТК, первый отряд роботов-спасателей должен заступить на опытное дежурство в 2021 году. Сейчас институт и МЧС согласовывают детали проекта. В МЧС «Известиям» подтвердили информацию о создании системы управления дронами.

— Требуется объединить для действия в одной группе разнородных роботов — летательные аппараты и наземные мобильные комплексы, — рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Сергей Половко. — Решение этой сложной задачи позволит добиться синергетического эффекта: соединение различных элементов обеспечит рост производительности.

Предполагается использовать в проекте два типа роботов — воздушных и наземных. Группа небольших беспилотников должна определять координаты терпящих бедствие. Эти дроны будут вести навигационную разведку маршрута и в режиме реального времени создавать электронную карту местности.

Наземный отряд — роботизированные платформы амфибийного типа — займется поиском и транспортировкой терпящих бедствие. Планируется, что один дрон будет способен эвакуировать до двадцати человек. Сейчас разработчики определяют, какими должны быть эти аппараты — на гусеничном или шнекороторном ходу.

Роботов можно будет перебросить в любую точку Арктики транспортными самолетами, доставить на землю с помощью парашютных систем.

Как пояснили «Известиям» в ЦНИИ РТК, ученые создают сложный алгоритм, чтобы научить дроны действовать в группе. При этом электроника сможет корректировать полученные задания.

— Таким образом будет формироваться искусственный интеллект системы, — пояснил заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Сергей Половко. — В ней предусмотрена строгая иерархия уровней управления. На самом верхнем из них находится человек-оператор. Но в исключительной ситуации управление на себя может взять один из роботов с большими вычислительными мощностями.

По словам специалиста в области робототехнических систем Ильи Чеха, объединение под общим управлением различных робототехнических систем представляется весьма перспективным.

— Проект ЦНИИ РТК является уникальным и полезным с практической и с научной точки зрения, — отметил эксперт. — Он может послужить толчком для развития этой технологии по всему миру. Главным препятствием для реализации этой системы может стать экономическая обоснованность проекта.

Технология группового управления дронами считается одной из самых перспективных в робототехнике. Такими исследованиями занимаются сотни компаний и университетов по всему миру. В частности, не так давно Пентагон заказал систему контроля морского пространства. Она объединяет несколько отрядов воздушных и надводных дронов. Они будут способны взять под контроль территорию в сотни морских миль.