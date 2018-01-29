Прямой эфир

Роботы займутся спасением в Арктике

Искусственный интеллект обеспечит взаимодействие наземных и воздушных дронов
0
Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательными работами в Арктике займутся группы роботов. Они окажут помощь отрезанным от внешнего мира и терпящим бедствие нефтяникам и полярным экспедициям. Воздушные и наземные дроны, объединенные с помощью искусственного интеллекта, сумеют при минимальном вмешательстве операторов найти и эвакуировать пострадавших. Планируется, что первые отряды таких спасателей появятся в Арктике к 2021 году.

МЧС и Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) разрабатывают систему поиска и спасения пострадавших. Как рассказали «Известиям» в ЦНИИ РТК, первый отряд роботов-спасателей должен заступить на опытное дежурство в 2021 году. Сейчас институт и МЧС согласовывают детали проекта. В МЧС «Известиям» подтвердили информацию о создании системы управления дронами.

— Требуется объединить для действия в одной группе разнородных роботов — летательные аппараты и наземные мобильные комплексы, — рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Сергей Половко. — Решение этой сложной задачи позволит добиться синергетического эффекта: соединение различных элементов обеспечит рост производительности.

Предполагается использовать в проекте два типа роботов — воздушных и наземных. Группа небольших беспилотников должна определять координаты терпящих бедствие. Эти дроны будут вести навигационную разведку маршрута и в режиме реального времени создавать электронную карту местности.

Наземный отряд — роботизированные платформы амфибийного типа — займется поиском и транспортировкой терпящих бедствие. Планируется, что один дрон будет способен эвакуировать до двадцати человек. Сейчас разработчики определяют, какими должны быть эти аппараты — на гусеничном или шнекороторном ходу.

Роботов можно будет перебросить в любую точку Арктики транспортными самолетами, доставить на землю с помощью парашютных систем.

Как пояснили «Известиям» в ЦНИИ РТК, ученые создают сложный алгоритм, чтобы научить дроны действовать в группе. При этом электроника сможет корректировать полученные задания.

— Таким образом будет формироваться искусственный интеллект системы, — пояснил заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Сергей Половко. — В ней предусмотрена строгая иерархия уровней управления. На самом верхнем из них находится человек-оператор. Но в исключительной ситуации управление на себя может взять один из роботов с большими вычислительными мощностями.

По словам специалиста в области робототехнических систем Ильи Чеха, объединение под общим управлением различных робототехнических систем представляется весьма перспективным.

— Проект ЦНИИ РТК является уникальным и полезным с практической и с научной точки зрения, — отметил эксперт. — Он может послужить толчком для развития этой технологии по всему миру. Главным препятствием для реализации этой системы может стать экономическая обоснованность проекта.

Технология группового управления дронами считается одной из самых перспективных в робототехнике. Такими исследованиями занимаются сотни компаний и университетов по всему миру. В частности, не так давно Пентагон заказал систему контроля морского пространства. Она объединяет несколько отрядов воздушных и надводных дронов. Они будут способны взять под контроль территорию в сотни морских миль.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017