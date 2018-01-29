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Американский эксперт заявил о превосходстве российских боевых роботов

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия начинает обгонять США в сфере разработки беспилотных боевых систем, сообщается в статье американского эксперта Самуэля Бендетта, опубликованной в издании Defence One.

По данным автора статьи, в России производятся беспилотники, которые отличаются от американских меньшими габаритами, простотой и куда более низкой стоимостью. 

Как уточняет «РИА Новости», также Бендетт пишет, что российские военные сокращают отставание от США в области ударных беспилотников. Эксперт отмечает, что летом был представлен аппарат с большой продолжительностью полета «Орион», а к 2020 году российская армия получит дроны от «МиГа» и «Сухого». Также он уверяет, что Минобороны России ведет переговоры о создании беспилотников с искусственным интеллектом.

При этом автор материала сообщает, что в целом российские технологии всё еще отстают от западных в сфере средств связи, микроэлектроники и высокотехнологичных комплексов управления. Но Россия быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, уверяет эксперт. 

Ранее военный эксперт, член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко сообщил, что заявления Вашингтона о «подавляющем преимуществе России в производстве ядерного оружия» являются политическим блефом и попыткой оправдать развитие новых вооружений США. 

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