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Заявления США о ядерном преимуществе РФ сочли оправданием гонки вооружений

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Заявления Вашингтона о «подавляющем преимуществе России в производстве ядерного оружия» являются политическим блефом и попыткой оправдать развитие новых вооружений США. С таким заявлением выступил военный эксперт, член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

Это стало ответом на опубликованные выдержки из ядерной доктрины США под названием «Обзор ядерной политики». В ней говорится, что РФ превосходит США и их союзников в ядерной сфере и поэтому Вашингтон должен заняться разработкой ядерных вооружений и модернизированием своей ядерной триады.

«Все это не более чем политическое манипулирование со стороны США. В настоящее время действует российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), в рамках которого обеспечен паритет как по носителям, так и по ядерным боезарядам. Никто не имеет никаких преимуществ, каждая из сторон определяет планы строительства ядерных сил в рамках действующих ограничений», — цитирует «РИА Новости» Коротченко.

Он подчеркнул, что соблюдение данного договора гарантирует предотвращение ядерной войны. Однако желание США развивать свои ядерные программы из-за якобы преимущества РФ может нарушить баланс.

Эксперт отметил, что российские «Искандеры» и «Калибры» могли «напугать» Вашингтон, но они не нарушают договора РСМД, в то время как именно США предпринимали ряд «разрушительных» мер, разрабатывая новую крылатую ракету и заявляя о возможности создания новых вооружений, а также систем ПРО в Европе и Азии.

«Все эти действия Вашингтона носят не просто недружественный характер, но и подрывают стратегический баланс в мире, поэтому США нужно еще раз тщательно взвесить возможные последствия нового витка гонки вооружений», — добавил Коротченко.

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