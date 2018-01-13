Клинцевич объяснил заявления США о «ядерном преимуществе» России

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что американские власти стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере, отсюда и заявления о якобы преимуществе России в производстве этого вида вооружений. Так он прокомментировал положения из открытой части новой ядерной доктрины США, ранее опубликованной в Huffington Post.

«На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие», — сказал парламентарий журналистам «РИА Новости», отметив, что идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России.

Известный военный эксперт, член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко считает, что заявления США о превосходстве России являются политическим блефом.



«Все это не более чем политическое манипулирование со стороны США», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие преимуществ какой-либо из сторон позволяет говорить о взаимном гарантированном ядерном сдерживании, предотвращающем третью мировую войну.

В ядерной доктрине говорится, что США намерены наращивать ядерный потенциал из-за превосходства России в этой сфере. В документе уточняется, что Вашингтон намерен создать минимум два новых вида ядерных боезаряда морского базирования.

При этом в США уверяют, что не планируют проводить ядерные испытания без необходимости, но собираются в ближайшие 10 лет вдвое увеличить расходы на ядерный арсенал.