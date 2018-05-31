Екатеринбургские чиновники пожаловались на угрожающих увольнением роботов

Администрация Екатеринбурга сообщила о нескольких случаях телефонного хулиганства, жертвами которых стали местные чиновники.

Поднявший трубку сотрудник органов самоуправления услышал голос робота, который угрожал ему увольнением.

В городской администрации отметили, что акция похожа на серию массовых звонков о лжеминировании, которая произошла в 2017 году. Органы местного самоуправления обратились в полицию с просьбой установить виновных.

«Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.

В 2017 году Россию захлестнула волна сообщений о «минировании». В основном, неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, автобусных и железнодорожных вокзалах, а также в административных зданиях. Преступники использовали так называемый виртуальный оператор.