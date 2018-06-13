Прямой эфир

Ученые обнаружили способ улучшить вкус некачественного вина

0
Фото: Global Look Press/blickwinkel/A. Laule
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Химики из университета Аделаиды (Австралия) создали необычные наночастицы, способные избирательно соединяться с молекулами, имеющими неприятный вкус и запах, и очищать от них не совсем качественное или недозрелое вино. Технология по их сборке опубликована в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Гастрономическое пятно
Почему иностранцы не пьют российские вина

Эти наночастицы содержат в себе два компонента — полимерную оболочку, покрытую особыми молекулами, цепляющихся за вещества с неприятным вкусом и запахом, и магнитного ядра, которое позволяет извлечь их из вина, не затрагивая других его компонентов.

Специалисты проверили работу частиц на нескольких бутылках настоящего каберне-совиньона, добавив в некоторые из них вещество под названием изобутил-2-метоксипиразин (IBMP), которое ухудшает вкус вина.

Далее ученые попросили нескольких сомелье-любителей найти «настоящий» каберне-совиньон среди них. Как показали опыты, добровольцы  считали вино с IBMP испорченным или недозрелым.

Когда химики обработали те же бутылки при помощи наночастиц, отзывы любителей вина резко улучшились. Сомелье перестали отличать бокалы с настоящим каберне-совиньоном и «неправильным», хотя и отмечали, что часть образцов имеет странный цвет и почти незаметный металлический «аромат».

Как уверяют ученые, таким способом можно очищать и другие напитки от различных химических реактивов, отмечает «РИА Новости»

Ранее в апреле ученые назвали безопасную для организма человека дозу алкоголя. Она равна 100 г чистого спирта в неделю, что эквивалентно 875 мл вина крепостью 13%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые выявили опасность кухонных полотенец
Титов предложил Путину ввести сбор на импорт вина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017