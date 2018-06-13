Ученые обнаружили способ улучшить вкус некачественного вина

Химики из университета Аделаиды (Австралия) создали необычные наночастицы, способные избирательно соединяться с молекулами, имеющими неприятный вкус и запах, и очищать от них не совсем качественное или недозрелое вино. Технология по их сборке опубликована в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Эти наночастицы содержат в себе два компонента — полимерную оболочку, покрытую особыми молекулами, цепляющихся за вещества с неприятным вкусом и запахом, и магнитного ядра, которое позволяет извлечь их из вина, не затрагивая других его компонентов.

Специалисты проверили работу частиц на нескольких бутылках настоящего каберне-совиньона, добавив в некоторые из них вещество под названием изобутил-2-метоксипиразин (IBMP), которое ухудшает вкус вина.

Далее ученые попросили нескольких сомелье-любителей найти «настоящий» каберне-совиньон среди них. Как показали опыты, добровольцы считали вино с IBMP испорченным или недозрелым.

Когда химики обработали те же бутылки при помощи наночастиц, отзывы любителей вина резко улучшились. Сомелье перестали отличать бокалы с настоящим каберне-совиньоном и «неправильным», хотя и отмечали, что часть образцов имеет странный цвет и почти незаметный металлический «аромат».

Как уверяют ученые, таким способом можно очищать и другие напитки от различных химических реактивов, отмечает «РИА Новости».

Ранее в апреле ученые назвали безопасную для организма человека дозу алкоголя. Она равна 100 г чистого спирта в неделю, что эквивалентно 875 мл вина крепостью 13%.