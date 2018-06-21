Власти Гоа задумали запретить алкоголь на пляжах

Власти индийского штата Гоа планируют с нового сезона запретить купаться в море ночью и распивать спиртное ради безопасности туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, на следующей неделе департамент туризма штата внесет поправки в Закон о торговле, чтобы узаконить запрет на распитие спиртного на пляже или пребывание в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ведомстве пояснили, что именно неконтролируемое потребление алкоголя провоцирует туристов на «необдуманные» поступки и асоциальное поведение.

Соответствующая информация будет размещена на популярных пляжах и туристических местах. За нарушение правил поведения отдыхающим грозят серьезные штрафы.

Одновременно с этим власти штата изучают возможность усиления патрулирования пляжей штата в темное время суток, чтобы предотвратить возможные нападения и грабежи туристов.

По мнению экспертов, запрет алкоголя на пляжах не снизит спрос на направление на российском рынке, поскольку любители выпить ночью обычно активно проводят время на дискотеках, которые находятся не на пляже.

В 2017 году власти Гоа планировали полностью запретить распитие алкоголя на улице. По их мнению, эти меры позволят предотвратить загрязнение улиц.