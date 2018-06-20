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В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате

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Фото: Global Look Press/De Meester, J.
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В Индии мыши сгрызли купюры в неработающем банкомате на сумму более 1,2 млн рупий (около 1,1 млн рублей).

Инцидент произошел в городе Тинсукия на востоке индийского штата Ассам. 20 мая банкомат перестал работать, однако решили его вскрыть для проверки только 11 июня, спустя несколько недель.

Как пишет телеканал «360», сотрудники обнаружили, что мыши уничтожили часть денег. Они разгрызли банкноты на мелкие кусочки. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются местной полицией.

В конце марта на юго-востоке Италии банда грабителей взорвала банкомат вместе с деньгами. Преступники хотели вскрыть аппарат при помощи самодельного устройства, но неверно рассчитали вес заряда.

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