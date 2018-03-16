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Банкомат на Ямале по ошибке выдал школьнику 300 тыс. рублей

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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На Ямале банкомат по ошибке выдал школьнику 300 тыс. рублпй. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 6 марта в ямальском городе Ноябрьск. 15-летний подросток вставил в банкомат банковскую карту и набрал некую комбинацию цифр, чтобы снять необходимую ему сумму, но вместо этого устройство выдало ему 300 тыс. рублей. Школьник не стал оставлять деньги себе и отнес их в полицию. Правоохранители намерены наградить молодого человека за проявленную гражданскую позицию, сообщает НСН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что банкомат по ошибке обогатил жителя Заполярья на 600 тыс. рублей, которые тот потратил на собственные нужды.

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