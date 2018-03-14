Мужчина в Германии нашел чемодан с фальшивыми €8 млн

Житель Франкфурта-на-Майне нашел в мусорном баке чемодан, в котором находились €8 млн в купюрах достоинством в €500. Об этом сообщили в местной полиции.

56-летний пекарь решил не оставлять их себе, а отнести находку в полицию, но там выяснилось, что деньги фальшивые, сообщает телеканал «360». Несмотря на то что евро оказались ненастоящими, представители закона по достоинству оценили поступок мужчины.

Немецкие правоохранители отметили, что купюры были хорошего качества и, вероятно, предназначались для нужд казино или для настольной игры. Фальшивые деньги упаковали и сложили в сейф. Теперь правоохранители намерены выяснить, как поддельные купюры оказались в мусорном баке, а также установить, кто и с какой целью на самом деле изготавливал их.

Ранее портал iz.ru сообщал, что итальянец хранил €41 млн фальшивых в пластиковых бочках.