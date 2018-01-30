В Москве из магазина украли банкомат

На Волгоградском проспекте Москвы в помещении одного из магазинов украли стационарный банкомат с деньгами.

Кража произошла рано утром. Злоумышленник проник в закрытый на ночь магазин, просто «отжав» входную дверь — следов взлома нет, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

После чего тяжелый аппарат вынесли из помещения. По предварительным данным, похититель действовал в одиночку.

Банкомат был заправлен наличными — в нем находилось 91 тыс. 650 рублей. Все деньги были застрахованы, уточняет РЕН ТВ.