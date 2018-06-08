В «Сколково» научились делать онкологический тест за час

В «Сколково» разработана технология быстрой диагностики нескольких видов рака. По словам специалистов, стоимость такого обследования в несколько раз ниже традиционного — процедура длится не сутки, а лишь около часа. Кластер биомедицинских технологий Фонда «Сколково» в конце апреля принял решение о грантовой поддержке этого проекта.

Новая технология позволяет диагностировать некоторые формы рака с помощью биочипа. Это пластиковый контейнер с ячейками, содержащими различные белковые реагенты-антитела. В контейнер помещают биоматериал, и если обнаружено то или иное онкообразование, соответствующая ему ячейка начинает светиться. Стандартное иммуногистохимическое исследование длится около суток, а здесь результат можно получать за час.

Но главное преимущество новой технологии, по мнению проектного менеджера кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Владимира Егорова, — в том, что ее можно использовать в любой районной поликлинике. Таким образом диагностика онкологии становится доступной вдали от крупных медицинских центров при первом же визите к врачу пациента с подозрением на злокачественное образование.

— Уже проведены технические и лабораторные тесты биочипа, — рассказал Владимир Егоров. — В течение примерно года авторы проекта должны будут вывести разработку на клинические испытания.

Биочип размером с флешку можно «запрограммировать» на диагностику различных видов онкологии, помещая в его ячейки реагенты в разных сочетаниях. Сколковские ученые уже научились распознавать восемь типов рака — щитовидной железы, легкого, мочевого пузыря и др. Флуоресцентное свечение позволяет даже не самому опытному специалисту поставить диагноз с высокой точностью. После процедуры содержимое биочипа обрабатывают красителями и превращают в препарат, доступный для изучения под микроскопом. Его изображение оцифровывается и через компьютерные сети может быть послано удаленному специалисту.

— Раньше диагноз «рак» мог поставить только морфолог. Это врач высокой квалификации, умеющий идентифицировать клетки опухоли визуально, с помощью микроскопа, — объяснил «Известиям» руководитель проекта «Биочип» Святослав Зиновьев. — Но сейчас во всем мире активно развиваются методы молекулярной диагностики, обнаружения болезни с помощью определенных химических реакций. Нам первыми в мире удалось разработать технологию одновременного проведения и молекулярно-генетического, и морфологического анализа.

Марина Секачева, руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, считает новую технологию весьма актуальной для практической медицины.

— Точная постановка диагноза — краеугольный камень успеха лечения, — рассказала Марина Секачева. — Это особенно справедливо для онкологии. Но здесь мало поставить диагноз, нужно определить источник раковых клеток, молекулярные мишени на их поверхности. Нередко врачам не удается найти саму опухоль, мы видим лишь ее «отсевы» в брюшной или плевральной полости. И в этом случае разработка сколковских коллег поможет определить тип рака, а значит, и назначить правильное лечение. Неудивительно, что работа нашла поддержку у онкологов России и за рубежом.

Разработка российских ученых уже защищена международным патентом. В их планах — создание биочипов следующего поколения, с более широкими возможностями для диагностики, с экономичными расходными материалами и оптимизированной процедурой постановки диагноза.