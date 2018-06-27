Ученые назвали вызывающую рак профессию

Американские ученые заявили, что бортпроводники имеют наибольший риск заболеть раком, чем представители других профессий.

Для исследования ученые сравнили показатели здоровья более 5 тыс. бортпроводников и почти 3 тыс. мужчин и женщин других профессий с похожим экономическим статусом. Выяснилось, что люди, работавшие на самолетах, имели намного больший процент заболеваемости раком груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы.

К примеру, среди бортпроводников рак груди был обнаружен у 3,4%, среди представителей других профессий показатель составлял 2,3%, отмечает Business Insider.

Одна из авторов исследования Ирина Мордюкович отметила, что такие результаты ошеломляют, так как среди исследуемой группы практически не было курящих и людей с лишним весом.

Ученые отметили, что защитить организм бортпроводники смогут, если будут нормально высыпаться в выходные, есть здоровую пищу и заниматься спортом.

Ранее в июне исследователи из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат, который останавливает распространение четырех видов рака.



